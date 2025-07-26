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Чилийский полузащитник "Сочи" Сааведра: мне нравится изучать историю России

Полузащитник "Сочи" Игнасио Сааведра рассказал, что ему нравится изучать историю России.
Фото: ФК "Сочи"
"Мне нравится изучать историю России, очень люблю эту страну. Сейчас я смотрю лекции на эту тему. Мне очень нравится изучать историю Российской империи, мне подарили книгу об этом периоде истории. Мне очень это интересно", - цитирует Сааведру "СЭ".

Игнасио Сааведра перешел в "Сочи" из чилийского клуба "Универсидад Католика" зимой 2024 года на правах свободного агента. Всего полузащитник провел за южан во всех турнирах 52 матча и отметился 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Контракт чилийского футболиста с российским клубом рассчитан до июня 2027 года, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 1,5 миллиона евро.

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