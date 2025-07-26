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Рамирес прошел медосмотр для перехода в "Локомотив" - "СЭ"

Бывший защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес в ближайшее время присоединится к московскому "Локомотиву".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, защитник Кристиан Рамирес в пятницу, 25 июля, прошел медосмотр для завершения перехода в московский "Локомотив".

Кристиан Рамирес выступал за "Краснодар" с 2017 по 2023 год, а после присоединился к венгерскому "Ференцварошу". Всего защитник провел в Российской Премьер-Лиге 135 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 11 голевых передач.

На счету футболиста 22 матча в составе сборной Эквадора и 1 забитый гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: "СЭ".

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