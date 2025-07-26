Коршунов: на 90% убежден, что "Спартак" обыграет "Балтику"

«Жду от этой встречи исключительно победы «Спартака». Да, «Балтика» дала бой «Динамо», молодцы, сыграли прилично. Но я убежден в том, что «Спартак» будет уверенно идти вперёд. Такое чувство возникает от его игры, команда очень хорошо настроена, по-боевому. На 90% убежден, что «Спартак» выиграет в предстоящем матче», - цитирует Коршунова «Матч ТВ».
Игра между «Спартаком» и «Балтикой» пройдет на домашней арене «красно-белых» сегодня, 26 июля. Начало - в 15:00 (по мск).
Напомним, что в первом туре подопечные Деяна Станковича обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, а клуб из Калининграда сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).