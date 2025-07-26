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Коршунов: на 90% убежден, что "Спартак" обыграет "Балтику"

Экс-игрок «Спартака» Анатолий Коршунов заявил, что ждет от «красно-белых» только победы в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики».
Фото: ФК "Спартак"
«Жду от этой встречи исключительно победы «Спартака». Да, «Балтика» дала бой «Динамо», молодцы, сыграли прилично. Но я убежден в том, что «Спартак» будет уверенно идти вперёд. Такое чувство возникает от его игры, команда очень хорошо настроена, по-боевому. На 90% убежден, что «Спартак» выиграет в предстоящем матче», - цитирует Коршунова «Матч ТВ».

Игра между «Спартаком» и «Балтикой» пройдет на домашней арене «красно-белых» сегодня, 26 июля. Начало - в 15:00 (по мск).

Напомним, что в первом туре подопечные Деяна Станковича обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, а клуб из Калининграда сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

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