"Я считаю, что разгромная победа над "Спартаком" говорит о силе "Балтики". Мы провели очень хороший матч, показали отличный футбол и доказали, что у являемся очень сильной командой. Впереди много работы и мы должны продолжать в том же духе", – приводит Гассамы "РБ Спорт".
24-летний Натан Гассама выступает за "Балтику" с августа 2023-го года. Контракт французского игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028-го года. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.
Встреча "Спартака" с "Балтикой" состоялась в субботу, 26 июля на "Лукойл Арене" в Москве. Команда Андрея Талалаева одержала победу над красно-белыми со счетом 3:0. После двух туров Российской Премьер-Лиги "Балтика" занимает второе место в турнирной таблице, набрав четыре очка.
Московский "Спартак" располагается на 10-й строчке с тремя баллами. В следующем туре московская команда сыграет в гостях с "Акроном". Встреча пройдет в воскресенье, 3 августа в Самаре. В тот же день "Балтика" примет "Оренбург" на домашнем стадионе в Калиниграде.
Защитник "Балтики" Гассама: разгромная победа над "Спартаком" говорит о силе команды
Французский защитник "Балтики" Натан Гассама заявил, что победа команды в матче второго тура РПЛ со "Спартаком" говорит о силе калининградского клуба.
Фото: "Матч ТВ"