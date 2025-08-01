- "Балтика" играет интенсивно, мотивированно. У команды есть агрессия. Навязывание борьбы на каждом участке поля, начиная с развития атаки соперника, разрушение игровой связи — всё это удаётся "Балтике". Пока команда на физическом и эмоциональном подъёме, - сказал Бышовец "Чемпионату".
Напомним, "Балтика" вернулась в РПЛ, заняв первое место в чемпионате Первой лиги в сезоне-2024/2025.
После первых двух туров чемпионата Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 калининградцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка. 3 августа команда Андрея Талалаева примет на своем поле "Оренбург".
Бышовец: "Балтика" находится на физическом и эмоциональном подъёме
Российский тренер Анатолий Бышовец оценил игру калининградской "Балтики" после первых двух туров РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"