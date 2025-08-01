По данным источника, правый крайний защитник столичного "Локомотива" Илья Самошников не полетел с командой на матч 3-го тура РПЛ с "Пари НН".
Сообщается, что игрок получил повреждение в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА (1:2).
Напомним, ранее агент футболиста Алексей Бабырь подтвердил, что в его клиенте заинтересован московский "Спартак", а также ряд других клубов.
В этом сезоне Самошников принял участие в двух встречах за "Локомотив", в которых провел на поле суммарно 67 минут и не отметился результативными действиями.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Самошников, которым интересуется "Спартак", не полетел с "Локомотивом" на игру 3-го тура РПЛ
Защитник "Локомотива" Илья Самошников пропустит матч против "Пари НН".
Фото: ФК "Локомотив"