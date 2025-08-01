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"Спартаку" предложили другого защитника "Локомотива" вместо Самошникова — источник

Московскому «Спартаку» предложили рассмотреть трансфер Александра Сильянова из «Локомотива» вместо Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации журналиста Карпова в новом контракте 24-летнего Сильянова прописана сумма отступных — 829 млн 890 тысяч рублей по текущему курсу.

Что же касается Самошникова, то он сказал Галактионову, что у него болит нога и сыграть с Пари НН он не сможет. Поэтому в Грозный Илья не полетел. Ранее трансфер Самошникова оценивался в €4 млн, однако переход игрока в Тушино пока под вопросом.

В прошедшем сезоне Сильянов провел 37 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забив один гол и отдав две голевых передачи. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 6 миллионов евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

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