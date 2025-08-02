"Думаю, Файзуллаев правильно сделал, что поехал в Турцию. Парень хороший, способный. Турецкий чемпионат довольно сильный. Здесь какой был момент: он же потерял место в основе. Вроде он начал играть, а потом замены, замены, замены. Не знаю, с чем это связано, но такое бывает", - цитирует Мостового Metaratings.
Аббосбек Файзуллаев перешел в турецкий "Истанбул Башакшехир" из ЦСКА в летнее трансферное окно за 7,5 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. Полузащитник выступал за "армейцев" с лета 2023 года. Всего футболист записал на свой счет в составе московского клуба 8 забитых мячей и 22 голевые передачи в 72 встречах во всех турнирах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро, на счету Аббосбека Файзуллаева 27 матчей в составе национальной команды Узбекистана и 8 забитых голов.
Мостовой оценил переход Файзуллаева из ЦСКА в турецкий клуб
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в "Истанбул Башакшехир".
Фото: ПФК ЦСКА