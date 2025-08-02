Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
18:00
Крылья СоветовНе начат
Нижний Новгород
20:30
ЛокомотивНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Урал
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
ЧелябинскНе начат
Чайка
19:30
Волга УлНе начат

Мостовой оценил переход Файзуллаева из ЦСКА в турецкий клуб

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в "Истанбул Башакшехир".
Фото: ПФК ЦСКА
"Думаю, Файзуллаев правильно сделал, что поехал в Турцию. Парень хороший, способный. Турецкий чемпионат довольно сильный. Здесь какой был момент: он же потерял место в основе. Вроде он начал играть, а потом замены, замены, замены. Не знаю, с чем это связано, но такое бывает", - цитирует Мостового Metaratings.

Аббосбек Файзуллаев перешел в турецкий "Истанбул Башакшехир" из ЦСКА в летнее трансферное окно за 7,5 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. Полузащитник выступал за "армейцев" с лета 2023 года. Всего футболист записал на свой счет в составе московского клуба 8 забитых мячей и 22 голевые передачи в 72 встречах во всех турнирах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро, на счету Аббосбека Файзуллаева 27 матчей в составе национальной команды Узбекистана и 8 забитых голов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится