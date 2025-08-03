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Мостовой дал прогноз на матч "Акрона" и "Спартака"

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает "Спартак" фаворитом в матче третьего тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Спартак"
- Я здесь за "Спартак". Думаю, в гостях победят со счетом 2:1. Хотя Маркиньос не играет, команда и лично Станкович словили большой негатив после поражения от "Балтики"… Но вот съездили в Ростов на матч Кубка России — и все хорошо. Думаю, что сейчас тоже победят за счет класса и мастерства, - сказал Мостовой "СЭ".

Матч между "Акроном" и "Спартаком" состоится 3 августа в 13:30 по московскому времени на стадионе "Солидарность Самара Арена". Встречу обслужит судейская бригада Павла Кукуяна.

После двух туров тольяттинцы имеют в своем активе 4 очках и располагаются на восьмом месте, в то время как красно-белые идут на десятом месте с 3 баллами.

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