Мостовой дал прогноз на матч "Акрона" и "Спартака"

- Я здесь за "Спартак". Думаю, в гостях победят со счетом 2:1. Хотя Маркиньос не играет, команда и лично Станкович словили большой негатив после поражения от "Балтики"… Но вот съездили в Ростов на матч Кубка России — и все хорошо. Думаю, что сейчас тоже победят за счет класса и мастерства, - сказал Мостовой "СЭ".
Матч между "Акроном" и "Спартаком" состоится 3 августа в 13:30 по московскому времени на стадионе "Солидарность Самара Арена". Встречу обслужит судейская бригада Павла Кукуяна.
После двух туров тольяттинцы имеют в своем активе 4 очках и располагаются на восьмом месте, в то время как красно-белые идут на десятом месте с 3 баллами.