— Вышли на замену особо заряженным?
— Не скажу, что было в этом плане что-то сверхъестественное. Могу лишь повторить, что уже полностью освоился в команде. Понимаю, что мне доверяют партнеры, тренерский штаб. Отдаю всего себя, и это нормально, а не что-то особенное, - приводит слова Соболева "Матч ТВ".
Вчера, 3 августа, петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги (1:1). Забитыми мячами в той встрече отметились: форвард "армейцев" Алеррандро и нападающий петербуржцев Александр Соболев (пенальти), вышедший на поле во втором тайме.
После 3 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны и впервые за шесть лет не стали чемпионами России.
Футболист "Зенита" Соболев: отдаю команде всего себя
Нападающий "Зенита" Александр Соболев дал оценку своей игре.
Фото: ФК "Зенит"