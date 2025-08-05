Матчи Скрыть

В "Акроне" рассказали, при каких условиях продлят контракт с Дзюбой

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев рассказал, планирует ли клуб продлевать контракт с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"
"Здесь всё зависит от Артема больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ. Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года — посмотрим", - цитирует Клюшева "Матч ТВ".

Артем Дзюба присоединился к тольяттинскому "Акрону" осенью 2024 года на правах свободного агента - нападающий провел за клуб во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 8 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и лучшим бомбардиром сборной России.

Контракт 36-летнего форварда с тольяттинским клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 3 сыгранных туров "Акрон" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится