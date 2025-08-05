"Здесь всё зависит от Артема больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ. Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года — посмотрим", - цитирует Клюшева "Матч ТВ".
Артем Дзюба присоединился к тольяттинскому "Акрону" осенью 2024 года на правах свободного агента - нападающий провел за клуб во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 8 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и лучшим бомбардиром сборной России.
Контракт 36-летнего форварда с тольяттинским клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 3 сыгранных туров "Акрон" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.
В "Акроне" рассказали, при каких условиях продлят контракт с Дзюбой
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев рассказал, планирует ли клуб продлевать контракт с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"