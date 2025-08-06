Быстров назвал футболиста "Зенита", который всегда готов к игре

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров оценил игру полузащитника сине-бело-голубых Маркуса Вендела.
Фото: РИА Новости
- Вендел всегда готов. Приезжает и без тренировок всё равно лучший. На Кубок с чистого листа отыграл, с ЦСКА выходит — и всё через него. И фланги вскрывает, и бежит за спину, - сказал Быстров новом выпуске YouTube-канала "О, родной футбол!".

Маркус Вендел выступает за "Зенит" с 2020 года. За это время бразильский полузащитник принял участие в 154-х матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 33 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

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