Как сообщает журналист Карпов, 25-летний футболист во вторник успешно прошёл медобследование и провёл несколько дней на просмотре в команде Заура Тедеева. Тренерский штаб остался доволен его готовностью, и контракт с игроком будет подписан сегодня или завтра.
По действующему до лета 2026 года контракту с «Локо», Марадишвили зарабатывает 70 тысяч евро в месяц (около 6,5 млн рублей по текущему курсу). В рамках аренды «Акрон» покроет 30% этой суммы — около €21 тысяч, остальное продолжит выплачивать московский клуб.
Аренда будет бесплатной и рассчитана до конца текущего сезона.
Константин Марадишвили выступает за «Локомотив» с 2021 года. Зимой 2024-го полузащитник был отдан в аренду «Пари Нижнему Новгороду», где провел всего пять матчей из-за травмы крестообразной связки. В апреле он вернулся в столичный клуб для прохождения реабилитации и готовиться к предсезонным сборам.
За время выступлений в составе «Локомотива» Марадишвили провел 68 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.
"Акрон" покроет 30% от зарплаты полузащитника "Локомотива"
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили близок к переходу в тольяттинский «Акрон».
Фото: ФК "Локомотив"