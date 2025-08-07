"Восстановление идет хорошо, уже, можно сказать, привык. Понятно, что соскучился по игре, этим эмоциям, по голам. Надеюсь, что скоро вольюсь в общую группу, уже буду тренироваться с командой, и через какое-то время выйду на поле", - сказал Тюкавин в интервью "РБК Спорт".
Напомним, нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в марте текущего года в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Сообщалось, что футболист вернется на поле к началу октября текущего года.
После 3 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками. Летом клуб оформил переход форварда Ивана Сергеева из самарских "Крыльев Советов" за 3,5 миллиона евро.
Тюкавин рассказал, как проходит его восстановление после травмы
Фото: ФК "Динамо"