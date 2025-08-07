"Чем меньше легионеров, тем выше они качеством". Экс-игрок сборной России - о лимите

"Оптимально это или нет, покажет время. Но вот только единственный момент: не хотелось бы, чтобы несколько наших ведущих клубов забирали себе всех лучших российских игроков. А так, дай бог, чтобы наши футболисты прогрессировали и были на главных ролях. Чем меньше легионеров к нам приедет, тем выше качеством будут у нас иностранные игроки", - приводит слова Граната "Матч ТВ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в 2025 году будет подписан приказ об ужесточении лимита в Российской Премьер-Лиги. На данный момент в РПЛ разрешено вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. По новому лимиту будет позволено вносить в заявку 10 иностранцев и выпускать на поле не более 5 легионеров.
Михаил Дегтярев отметил, что лимит не будет изменен в текущем сезоне, а изменения будут вводиться поэтапно. Напомним, что самым дорогим трансфером летнего трансферного окна является переход португальца Жедсона Фернандеша в "Спартак" - сумма перехода составила 28 миллионов евро с учетом бонусных выплат.
