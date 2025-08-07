Матчи Скрыть

Агент Чернова: есть вероятность, что к моменту окончания аренды поменяется главный тренер "Спартака"

Владимир Кузьмичев, агент защитника "Спартака" Никиты Чернова, прокомментировал аренду игрока в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"
- В данной ситуации пойти в команду и получить игровую практику – профессиональное решение. Что будет дальше – посмотрим. Все может поменяться. И есть вероятность, что к моменту окончания аренды поменяется главный тренер "Спартака". Сейчас главное играть и помочь команде, которая начала сезон.

Сегодня, 7 августа, московский "Спартак" официально объявил об уходе в аренду центрального защитника Никиты Чернова. Нынешний сезон футболист проведет в "Крыльях Советов". Действующее соглашение центрбэка с красно-белыми рассчитано до лета будущего года.

Напомним, Чернов перебрался в "Спартак" в феврале 2022 года из самарского клуба, за который выступал на протяжении двух с половиной сезонов. Всего за самарцев игрок провел 76 матчей и записал на свой счет 5+4 по системе гол плюс пас.

Источник: "Матч ТВ"

