- В данной ситуации пойти в команду и получить игровую практику – профессиональное решение. Что будет дальше – посмотрим. Все может поменяться. И есть вероятность, что к моменту окончания аренды поменяется главный тренер "Спартака". Сейчас главное играть и помочь команде, которая начала сезон.
Сегодня, 7 августа, московский "Спартак" официально объявил об уходе в аренду центрального защитника Никиты Чернова. Нынешний сезон футболист проведет в "Крыльях Советов". Действующее соглашение центрбэка с красно-белыми рассчитано до лета будущего года.
Напомним, Чернов перебрался в "Спартак" в феврале 2022 года из самарского клуба, за который выступал на протяжении двух с половиной сезонов. Всего за самарцев игрок провел 76 матчей и записал на свой счет 5+4 по системе гол плюс пас.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Чернова: есть вероятность, что к моменту окончания аренды поменяется главный тренер "Спартака"
Владимир Кузьмичев, агент защитника "Спартака" Никиты Чернова, прокомментировал аренду игрока в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"