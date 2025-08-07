Матчи Скрыть

Макеев: "Спартак" популярнее "Зенита". Даже в Санкт-Петербурге есть жители-болельщики красно-белых

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев выразил мнение, что московский клуб по-прежнему является самым популярным в России, опережая «Зенит».
Фото: ФК "Спартак"
«Спартак» популярнее «Зенита». Он как был народной командой, так ею навсегда и останется. Когда я играл за красно-белых, мы приезжали в Питер, и даже там была большая поддержка. Даже в Санкт-Петербурге есть жители-болельщики «Спартака». Это о многом говорит. Красно-белые фанаты нас всегда поддерживали. Это всегда было ярко и классно. На любом выезде мы ощущали себя как дома, потому что болельщиков было очень много», — заявил Макеев «СЭ».

Напомним, что по результатам опроса читателей Rusfootball.info самым популярным клубом в России с большим отрывом стал московский «Спартак», который набрал 4132 голоса (42,02%).

Второе место досталось петербургскому «Зениту», набравшему 1679 голосов (17,08%). Топ-3 замкнул столичный ЦСКА — 1505 голосов (15,31%).

