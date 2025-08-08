Игонин: Глушенкову нужно перетерпеть этот момент

"Эмоционально сложно, когда эффективность падает, причём я бы не сказал, что Глушенков в плохой физической форме. Но так бывает, особенно у игроков, нацеленных на атаку. Необходимо перетерпеть этот момент", - цитирует Игонина Metaratings.
В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями.
После 3 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. В 4 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с грозненским "Ахматом" - матч состоится завтра, 9 августа, в 20:30 по московскому времени.
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин высказался о снижении результативности полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"