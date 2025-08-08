"Это хорошая новость". Иностранный тренер - о назначении Черчесова в "Ахмат"

"Это хорошая новость. Мы часто с ним соперничали в РПЛ. Потом он работал в сборной России, за рубежом. Черчесов — один из самых опытных российских тренеров. Думаю, что в качестве работы он только прибавляет", - цитирует Божовича "Чемпионат".
Станислав Черчесов был назначен на пост главного тренера грозненского "Ахмата" - на этом посту российский специалист сменил Александра Сторожука, который проработал в клубе меньше 2 месяцев.
После 3 сыгранных туров грозненский клуб с 0 очков в своем активе располагается на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 9 августа, "Ахмат" сыграет на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом" в 4 туре РПЛ.
Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович оценил назначение Станислава Черчесова в "Ахмат".
Фото: ФК "Ахмат"