Ловчев назвал причину большого количества удалений игроков "Спартака"

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев считает, что причиной многократных удалений красно-белых является нервозность тренерского штаба.
Фото: "Чемпионат"
- Эти удаления не случайны, нервные и порой бездумные действия футболистов идут от нервозности тренерского состава "Спартака". Команду надо успокоить, а сделать это может только тренер, - сказал Ловчев "РИА Новости Спорт".

Напомним, в трёх турах Мир РПЛ сезона-2025/2026 игроки "Спартака" заработали три удаления.

На данный момент команда Деяна Станковича занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка в трех матчах. Завтра, 9 августа, в рамках четвертого тура красно-белые сыграют с "Локомотивом" на их стадионе.

