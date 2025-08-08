- У каждой команды свой уникальный стиль, и "Ростов"— не исключение. Мы тщательно готовимся к этой встрече. Наша задача — убрать необязательные ошибки, которые приводят к пропущенным голам, - сказал Шпилевский "Чемпионату".
Матч четвертого тура РПЛ между "Ростовом" и "Пари НН" состоится 10 августа в 20:30 по московскому времени на стадионе "Ростов Арена". Ростовчане и нижегородцы не набрали ни одного очка после трех матчей и располагаются на 14-м и 15-м местах, соответственно.
Тренер "Пари НН" высказался о предстоящем матче с "Ростовом"
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: РИА Новости