Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
20:00
АкронНе начат

Тренер "Пари НН" высказался о предстоящем матче с "Ростовом"

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: РИА Новости
- У каждой команды свой уникальный стиль, и "Ростов"— не исключение. Мы тщательно готовимся к этой встрече. Наша задача — убрать необязательные ошибки, которые приводят к пропущенным голам, - сказал Шпилевский "Чемпионату".

Матч четвертого тура РПЛ между "Ростовом" и "Пари НН" состоится 10 августа в 20:30 по московскому времени на стадионе "Ростов Арена". Ростовчане и нижегородцы не набрали ни одного очка после трех матчей и располагаются на 14-м и 15-м местах, соответственно.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится