Радченко: если у "Спартака" не будет побед, отставка тренера неизбежна

- "Спартак" очень плохо начал сезон. Если у команды не будет побед, Станкович прекрасно понимает, что отставка неизбежна. Такой клуб, как "Спартак", ставит перед собой только самые высокие задачи, - сказал Радченко "Чемпионату".
Напомним, в третьем туре РПЛ "Спартак" сыграл вничью с "Акроном" 1:1, пропустив гол на последней минуте матча.
На данный момент команда Деяна Станковича занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка в трех матчах. Завтра, 9 августа, в рамках четвертого тура красно-белые сыграют с "Локомотивом" на их стадионе.
Бывший нападающий "Спартака" Дмитрий Радченко оценил выступление красно-белых в новом сезоне.
Фото: "Чемпионат"