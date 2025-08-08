- Фаворит в борьбе за чемпионство? Могу выделить "Локомотив". Конечно, "Краснодар", "Зенит" тоже будут высоко. Нельзя отбрасывать ЦСКА, у них хорошая игра с новым тренером, - сказал Смирнов Metaratings.ru.
Напомним, "Локомотив" становился чемпионом России в сезоне-2017/2018 под руководством Юрия Семина.
На данный момент "железнодорожники" лидирует в чемпионате РПЛ, имея в своем активе 9 очков в трех матчах. Завтра, 9 августа в 18:00 по московскому времени, в рамках четвертого тура "Локомотив" примет на своем поле "Спартак".
Экс-игрок "Ахмата" рассказал, кого считает фаворитом на чемпионство РПЛ
Экс-игрок грозненского "Ахмата" Дмитрий Смирнов заявил, что "Локомотив" является фаворитом на победу в РПЛ.
