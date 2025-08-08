- Между нашим клубом и ФК "Ростов" достигнута договорённость о переходе игрока на правах аренды. Добро пожаловать в "Ротор", Имран! - сообщается в соцсетях "Ротора".
На данный момент "Ротор" занимает девятое место в Первой Лиге.
Азнауров перешел в "Ростов" летом 2022 года. Нападающий выступал в Молодёжной футбольной лиге и Второй лиге дивизионе Б, в которых сыграл в 61 матче, забил 22 мяча, отдал четыре результативные передачи. За основную команду Азнауров дебютировал 1 марта 2024 года. Всего нападающий провел 17 матчей за южан, отметившись одной результативной передачей.
"Ротор" арендовал нападающего "Ростова"
Волгоградский "Ротор" объявил о переходе нападающего "Ростова" Имрана Азнаурова на правах аренды.
Фото: Transfermarkt