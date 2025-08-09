- Все понимают, что в таких матчах не смотрят на какое-то состояние. Люди выходят как на последнюю игру. На турнирную таблицу никто не будет смотреть. Главное — победить, - сказал Бакаев пресс-службе клуба.
Матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится сегодня, 9 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Иванова.
Игрок "Локомотива" - о матче со "Спартаком": главное — победить
Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"