Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
РубинПерерыв
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Игрок "Локомотива" - о матче со "Спартаком": главное — победить

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
- Все понимают, что в таких матчах не смотрят на какое-то состояние. Люди выходят как на последнюю игру. На турнирную таблицу никто не будет смотреть. Главное — победить, - сказал Бакаев пресс-службе клуба.

Матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится сегодня, 9 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Иванова.

