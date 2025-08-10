Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Рахимов: ни разу не обыгрывал ЦСКА? Боюсь, что меня заберут в армию

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов поделился мнением, почему он никогда не выигрывал у ЦСКА.
Фото: ФК "Рубин"
"Комментатор сказал, что я ни разу не обыгрывал ЦСКА? Боюсь, что меня заберут в армию (смеется). Наверное, этого боюсь. Так случается. Я лично не считаю, кого обыгрывал, а кого нет", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".

Вчера, 9 августа, "Рубин" крупно проиграл на выезде столичному ЦСКА в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Поединок проходил в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился со счетом 1:5.

Отметим, ранее Рашид Рахимов возглавлял в чемпионате России "Амкар", "Локомотив", "Терек", "Ахмат" и "Уфу". Против "армейцев" его команды играли 28 раз, 10 из которых завершились вничью и 18 - поражениями.

