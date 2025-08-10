Рахимов: ни разу не обыгрывал ЦСКА? Боюсь, что меня заберут в армию

"Комментатор сказал, что я ни разу не обыгрывал ЦСКА? Боюсь, что меня заберут в армию (смеется). Наверное, этого боюсь. Так случается. Я лично не считаю, кого обыгрывал, а кого нет", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Вчера, 9 августа, "Рубин" крупно проиграл на выезде столичному ЦСКА в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Поединок проходил в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился со счетом 1:5.
Отметим, ранее Рашид Рахимов возглавлял в чемпионате России "Амкар", "Локомотив", "Терек", "Ахмат" и "Уфу". Против "армейцев" его команды играли 28 раз, 10 из которых завершились вничью и 18 - поражениями.