Стрепетов: нельзя во всём винить одного Семака

“Нельзя во всем винить одного Семака. Вот сейчас его все ругают, но кто бы сейчас мог возглавить "Зенит"? Ни одной фамилии никто не называл. Но если будет неудача со "Спартаком", флажок может упасть. Но готов ли клуб представить нового тренера? Я уверен, что нет”, - сказал Стрепетов в интервью “РБ Спорт”.
В субботу, 9 августа “Зенит” на выезде проиграл “Ахмату” (0:1). Единственный гол забил защитник петербуржцев Ваня Дркушич в свои ворота.
Также в текущем сезоне сине-бело-голубые выиграли в матче с “Ростовом” (2:1), два раза сыграли вничью – с казанским “Рубином” (2:2) и московским ЦСКА (1:1). По итогам четырёх туров, “Зенит” занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
В минувшем сезоне команда Семака завоевала серебряные медали, уступив одно очко “Краснодару”. До этого сине-бело-голубые шесть раз выигрывали чемпионат России.
Следующий матч “Зенит” проведёт сегодня, 12 августа против “Рубина” в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России.
Бывший футболист “Зенита” Алексей Стрепетов выступил в защиту главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"