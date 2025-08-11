Сычёв: по Челестини сразу было понятно, что это будущий тренер

“Он неплохо себя проявил в “Базеле”, у него есть опыт. По Челестини сразу было понятно, что это будущий тренер. Когда мы играли в «Марселе», он был очень умным игроком, дирижером, основополагающим футболистом. Думаю, что в ЦСКА угадали с тренером. Мы уже видим яркий футбол, который показывает команда Челестини”, - сказал Сычёв в интервью Bobsoccer.
В субботу, 9 августа, состоялся матч 4-го тура чемпионата России, в котором московский ЦСКА принимал у себя дома казанский "Рубин". Поединок проходил на "ВЭБ Арене" и завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 5:1. Вингер Кирилл Глебов отметился дублем. Также голами в составе “армейцев” отметились Даниил Круговой, Игорь Дивеев, Тамерлан Мусаев, У казанцев единственный мяч забил Мирлинд Даку.
Команда Фабио Челестини набрала 8 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 12 августа на выезде против “Акрона” в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России.
Бывший футболист “Локомотива” Дмитрий Сычёв оценил работу нового главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА