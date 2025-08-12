Веденеев - о легионерах “Зенита”: за такие деньги ложись поперёк, бейся

“У нас сразу все стрелы летят в тренеров. Надо смотреть на футболистов - как они играют, какая у них самоотдача. За такие деньги, если у тебя что-то не получается технически, то ложись поперек, бейся, как хочешь. А у игроков “Зенита” мотивации нет, особенно у иностранцев. А заставить бразильцев сложно. Русские бьются, но у них мастерства не хватает”, - сказал Веденеев в интервью “РБ Спорт”.
В текущем сезоне “Зенит” выиграл в матче с “Ростовом” (2:1), два раза сыграл вничью – с казанским “Рубином” (2:2) и московским ЦСКА (1:1). Последняя встреча сине-бело-голубых с “Ахматом” завершилась поражением петербургской команды со счетом 0:1. По итогам четырёх туров, “Зенит” занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб показал худший старт сезона с 2008 года.
Следующий матч команда Семака проведёт сегодня, 12 августа против “Рубина” в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"