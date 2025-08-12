Радимов считает, что за 70 миллионов "Спартаку" нужно было купить Батракова, Кисляка и Глебова

"Солари, купленный за 12 миллионов, выглядят на порядок хуже Дмитриева. Так сколько стоит Дмитриев тогда? 15 миллионов...? Думаю, что те 70 миллионов, которые потратили в последний год, если бы "Спартак" предложил за Батракова и, допустим, Глебова и Кисляка, я думаю, что ЦСКА и "Локомотив" их продали. Например, 40 млн за Батракова, 20 — за Кисляка, 10 — за Глебова. И была бы совсем другая картина", — сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
В четвёртом туре "Спартак" проиграл на выезде "Локомотиву" со счетом 2:4. Хет-триком в матче отметился полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков, еще один мяч добавил Дмитрий Воробьёв. За гостей отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.
Старт красно-белых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги стал худшим за последние 14 лет. После четырёх туров команда Деяна Станковича набрала четыре очка. Это минимальное количество очков с 2011 года.
По итогам четырёх стартовых туров красно-белые повторили клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей – 12. Такое же количество голов команда пропускала лишь на старте сезона-2004 при Невио Скале.
В прошедшем сезоне "Спартак" занял четвёртое место в РПЛ, набрав 57 очков и дошел до финала Пути регионов Кубка России, где уступил "Ростову" (1:2).
Следующий матч команда Станковича проведёт сегодня, 12 августа против махачкалинского "Динамо" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России.
Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов раскритиковал трансферную стратегию московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"