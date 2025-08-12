Радимов: ЦСКА повезло, что ушел Николич

"ЦСКА прямо впечатляет — скорость, работа команды. И я скажу — как же ЦСКА повезло, что ушел Николич. Что они смогли привести Челестини с этим классным футболом, быстрым прессингом. Молодые пацаны выходят, бегут, понимают, что делать. Причем ЦСКА прессингует весь матч, даже когда счет уже крупный", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Летом ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера - сербский специалист занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Под руководством Николича "армейцы" в прошлом сезоне завоевали Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны.
Новым главным тренером ЦСКА стал Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. После 4 сыгранных туров "армейцы" занимают 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. В 5 туре чемпионата страны команда Фабио Челестини сыграет на выезде с московским "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА