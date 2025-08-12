Матчи Скрыть

Колыванов: "Динамо" стало лучше играть в обороне, но нет целостной командной игры

Российский тренер Игорь Колыванов оценил выступление "Динамо" на старте сезона.
Фото: "Чемпионат"
- Игроки, на которых рассчитывает Карпин, сейчас находятся не в самой оптимальной форме, отсюда и проблемы. Конечно, команда стала лучше играть в обороне, но у "Динамо" нет целостной командной игры, - сказал Колыванов "Чемпионату".

Напомним, в четвертом туре чемпионата Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" 1:1. Денис Макаров вывел бело-голубых вперед, однако Максим Мухин сравнял и установил окончательный счет.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает девятое место в РПЛ с пятью очками.

