Бывший игрок "Спартака": Батраков с детско-юношеского футбола выделялся своим интеллектом

- Да, такое может быть. Я его знаю с детско?юношеского футбола, он еще тогда выделялся своим интеллектом. Если он будет дальше так прогрессировать, то приглашение должно прийти, - сказал Смирнов "Матч ТВ".
В четвертом туре Российской Премьер-Лиги 20-летний Алексей Батраков оформил хет-трик в ворота "Спартака" и помог одержать победу со счетом 4:2.
В текущем сезоне РПЛ Алексей Батраков принял участие в 4 матчах, забив 5 голов. Игрок является лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент. Контракт 20-летнего полузащитника с клубом действует до 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова составляет 12 миллионов евро.
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Смирнов ответил на вопрос, заберут ли полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в европейский чемпионат.
Фото: "Чемпионат"