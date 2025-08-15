"Случилось удаление, случились стандарты. Получили гол. Но даже когда у нас было на одного игрока меньше, я думал, что мы можем забить и завершить основное время игры вничью. Затем случилось второе удаление у нас. Тем не менее мы продолжили бить по воротам, прессинговать. Но не получилось. Двигаемся дальше", — сказал Альба в эфире телеканала "Матч ТВ".
Матч второго тура пути РПЛ Кубка России прошел в четверг, 14 августа, на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. Автором единственного гола стал нападающий "Пари НН" Хуан Босельи. Защитник желто-синих Александр Тарасов был удален с поля на 73-й минуте за фол. Остаток матча "Ростов" доигрывал вдевятером: иранский полузащитник Мохаммад Мохеби получил второе предупреждение на 85-й минуте, из-за чего также был удален.
Тренер "Ростова" прокомментировал поражение от "Пари НН"
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба высказался о результатах кубкового матча с "Пари НН", в котором желто-синие уступили со счетом 0:1.
Фото: ФК "Ростов"