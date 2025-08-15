Семшов: "армейцы" сменили тренера, но на результате это пока не отражается

Армейцы сменили тренера. Но на результате это пока не отражается. Потому что остались прежние лидеры и здорово начали сезон те, кто вышел на новый уровень в прошлом году, Глебов и Кисляк, - сказал Семшов "РБ Спорт".
Напомним, в летнее межсезонье Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА, и на его место пришел Фабио Челестини.
На данный момент красно-синие занимают пятое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 8 очков в четырех матчах.
Российский тренер Игорь Семшов высказался о выступлении ЦСКА на старте сезона.
