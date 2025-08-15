Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Семшов: "армейцы" сменили тренера, но на результате это пока не отражается

Российский тренер Игорь Семшов высказался о выступлении ЦСКА на старте сезона.
Фото: "Чемпионат"
Армейцы сменили тренера. Но на результате это пока не отражается. Потому что остались прежние лидеры и здорово начали сезон те, кто вышел на новый уровень в прошлом году, Глебов и Кисляк, - сказал Семшов "РБ Спорт".

Напомним, в летнее межсезонье Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА, и на его место пришел Фабио Челестини.

На данный момент красно-синие занимают пятое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 8 очков в четырех матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится