Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Булыкин считает, что "Локомотив"доволен ничьей

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о ничейном результате в матче "железнодорожников" против "Балтики" (1:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"
"Результат справедливый. У "Балтики" получилось забить, получилось неплохо сыграть против лидера чемпионата. Конечно, они огорчены. "Локомотив" же потерял два очка, но мог потерять больше. Игроки "Локомотива", думаю, довольны ничьей. Был момент, когда игрок "Балтики" не попал в ворота с двух метров", — цитирует Булыкина Metaratings.

Сегодня, 16 августа "Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой". "Железнодорожники" впервые потеряли очки в этом сезоне чемпионата России. Счёт открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль на 3-й минуте, а красно-зелёных спас от поражения Николай Комличенко на 80-й минуте. Форвард забил дебютный мяч за команду.

"Локомотив" после пятого тура также останется на первом месте. Сейчас в активе команды Галактионова 13 очков.

Следующий матч "железнодорожники" проведут дома против "Ростова". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.

