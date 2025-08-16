"Результат справедливый. У "Балтики" получилось забить, получилось неплохо сыграть против лидера чемпионата. Конечно, они огорчены. "Локомотив" же потерял два очка, но мог потерять больше. Игроки "Локомотива", думаю, довольны ничьей. Был момент, когда игрок "Балтики" не попал в ворота с двух метров", — цитирует Булыкина Metaratings.
Сегодня, 16 августа "Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой". "Железнодорожники" впервые потеряли очки в этом сезоне чемпионата России. Счёт открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль на 3-й минуте, а красно-зелёных спас от поражения Николай Комличенко на 80-й минуте. Форвард забил дебютный мяч за команду.
"Локомотив" после пятого тура также останется на первом месте. Сейчас в активе команды Галактионова 13 очков.
Следующий матч "железнодорожники" проведут дома против "Ростова". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Булыкин считает, что "Локомотив"доволен ничьей
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о ничейном результате в матче "железнодорожников" против "Балтики" (1:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"