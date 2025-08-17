Болельщики московского "Спартака" после матча с "Зенитом" (2:2) встретили на выходе со стадиона Александра Соболева и активно предлагали нападающему взять у них пятисотрублевые купюры. Фанаты провожали футболиста до автомобиля, выкрикивая оскорбительные выражения, - сообщает корреспондент "СЭ".
Напомним, что Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и подписал контракт на три сезона.
Вчера, 16 августа, московский "Спартак" на "Лукойл Арене" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (2:2), Александр Соболев забил второй гол своей команды и не стал активно праздновать его перед болельщиками красно-белых. На данный момент петербуржцы занимают 9 место в турнирной таблице РПЛ с 6 набранными очками. Красно-белые располагаются на 10 строчке с 5 баллами.
Фанаты "Спартака" предлагали Соболеву деньги при выходе нападающего со стадионе
Фото: ФК "Зенит"