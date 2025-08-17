Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Фанаты "Спартака" предлагали Соболеву деньги при выходе нападающего со стадионе

Нападающий "Зенита" Александр Соболев был окружен фанатами "Спартака" при выходе со стадиона.
Фото: ФК "Зенит"
Болельщики московского "Спартака" после матча с "Зенитом" (2:2) встретили на выходе со стадиона Александра Соболева и активно предлагали нападающему взять у них пятисотрублевые купюры. Фанаты провожали футболиста до автомобиля, выкрикивая оскорбительные выражения, - сообщает корреспондент "СЭ".

Напомним, что Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и подписал контракт на три сезона.

Вчера, 16 августа, московский "Спартак" на "Лукойл Арене" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (2:2), Александр Соболев забил второй гол своей команды и не стал активно праздновать его перед болельщиками красно-белых. На данный момент петербуржцы занимают 9 место в турнирной таблице РПЛ с 6 набранными очками. Красно-белые располагаются на 10 строчке с 5 баллами.

