"Ничья 2:2 — справедливый итог? Наверное, да. С учетом хода игры и того, что первый тайм уступили 1:2. При этом у "Спартака" было всего два момента — он их реализовал. Но не надо забывать, что почти весь второй тайм мы играли в меньшинстве, сравнять счет в такой ситуации было очень непросто, особенно играя в гостях с такой командой, как "Спартак", - приводит слова Дркушича "Матч ТВ".
В 5 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" - 2:2. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Матео Кассьерра и Александр Соболев, в составе красно-белых - Маркиньос и Жедсон Фернандеш. С 51 минуты встречи команда Сергея Семака играла в меньшинстве - вторую желтую карточку заработал защитник Дуглас Сантос.
На данный момент сине-бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. В 6 туре чемпионата России петербуржцы примут на "Газпром Арене" махачкалинское "Динамо".
"У "Спартака" было всего два момента". Футболист "Зенита" - о матче с красно-белыми
Фото: ФК "Зенит"