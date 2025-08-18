Матчи Скрыть

КДК РФС накажет ЦСКА за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес "Спартака"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит оскорбительное поведение болельщиков ЦСКА в матче Кубка России с "Акроном".
Фото: ПФК ЦСКА
"КДК рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба "Спартак" в матче Кубка России с "Акроном", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Во 2 туре группового этапа Кубка России ЦСКА на выезде уступил тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:1 (4:5 - пен.). Забитыми мячами в той встрече отметились Солтмурад Бакаев и Тамерлан Мусаев.

После 5 сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 11 набранными очками. Красно-белые располагаются на 13 строчке с 5 баллами в своем активе.

