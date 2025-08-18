- Перебить одиннадцатиметровый было бы необходимо в случае, если бы гол был забит игроком, бьющим пенальти. Поскольку этого не произошло, а процедура пробития пенальти была нарушена из-за двойного касания, был назначен свободный удар.
Напомним, в минувшую субботу, 16 августа, состоялся матч 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом". Встреча проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и закончилась вничью - 2:2. На 88-й минуте красно-белые могли вырвать победу, однако полузащитник Эсекьель Барко допустил ошибку. Подскользнувшись, хавбек совершил двойное касание мяча во время одиннадцатиметрового удара.
Источник: "СЭ"
Каманцев прокомментировал двойное касание во время пробития пенальти у Барко
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался об эпизоде с пенальти в матче "Спартак" - "Зенита" в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"