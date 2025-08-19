"У "Зенита" нет проблем. Они наберут свои очки и все равно будут наверху через несколько туров. Сезон длинный, и глубина состава очень важна. Когда у тебя шесть-семь игроков в атаке могут выйти в основе, можно не угадать. Но "Зениту" мешает только это, в остальном команда в порядке", – сказал Мостовой в интервью Metaraitings.
В субботу, 16 августа туре "Зенит" сыграл вничью на выезде со "Спартаком" (2:2). Забитыми мячами у петербуржцев отметились Матео Кассьерра и Александр Соболев. После пяти туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают девятое место с шестью набранными очками. В шестом туре чемпионата России петербуржцы примут на "Газпром Арене" махачкалинское "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Отметим, что в “Зените” бразильские футболисты в этом сезоне ещё не отметились ни одним забитым мячом.
Мостовой: "Зенит" будет наверху
Бывший футболист “Спартака” Александр Мостовой высказался о проблемах “Зенита” в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"