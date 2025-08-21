"У Ду Кейроса не сложились взаимоотношения в арендовавшем его бразильском клубе. Поэтому он перешел в "Оренбург", чей главный тренер был заинтересован в таком полузащитнике", - цитирует Медведева "РИА Новости".
Полузащитник Ду Кейрос присоединился к "Зениту" летом 2023 года. В 2024 году он выступал за бразильский "Гремио" на правах аренды, а затем перешел в "Спорт Ресифи". Контракт бразильского хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.
В "Зените" объяснили, почему отозвали Ду Кейроса из аренды в "Спорт Ресифи" и отдали "Оренбургу"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил аренду полузащитника Ду Кейроса в "Оренбург".
Фото: ФК "Зенит"