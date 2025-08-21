Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
18:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:30
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
22:45
АнжеНе начат

В "Зените" объяснили, почему отозвали Ду Кейроса из аренды в "Спорт Ресифи" и отдали "Оренбургу"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил аренду полузащитника Ду Кейроса в "Оренбург".
Фото: ФК "Зенит"
"У Ду Кейроса не сложились взаимоотношения в арендовавшем его бразильском клубе. Поэтому он перешел в "Оренбург", чей главный тренер был заинтересован в таком полузащитнике", - цитирует Медведева "РИА Новости".

Полузащитник Ду Кейрос присоединился к "Зениту" летом 2023 года. В 2024 году он выступал за бразильский "Гремио" на правах аренды, а затем перешел в "Спорт Ресифи". Контракт бразильского хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

