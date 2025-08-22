В "Зените" прокомментировали информацию об интересе "Аль-Иттихада" к Венделу

"Правда, что "Аль-Иттихад" сделал официальное предложение "Зениту" по Венделу? Пока не получали и не получили", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что саудовский клуб "Аль-Иттихад" возобновил интерес к полузащитнику "Зенита" Венделу.
Вендел перешел в "Зенит" летом 2020 года из лиссабонского "Спортинга". В текущем сезоне 27-летний бразилец провел в составе сине-бело-голубых 4 игры и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека действует до июня 2028-го.
