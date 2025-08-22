Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
18:00
Ахмат

Английская премьер-лига

2025/26
Вест Хэм
22:00
Челси

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Бетис
22:30
Алавес

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Бавария
21:30
РБ Лейпциг

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
ПСЖ
22:45
Анже

В "Зените" прокомментировали информацию об интересе "Аль-Иттихада" к Венделу

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на новость о возможной продаже полузащитника Вендела в "Аль-Иттихад".
Фото: ФК "Зенит"
"Правда, что "Аль-Иттихад" сделал официальное предложение "Зениту" по Венделу? Пока не получали и не получили", - цитирует Медведева "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что саудовский клуб "Аль-Иттихад" возобновил интерес к полузащитнику "Зенита" Венделу.

Вендел перешел в "Зенит" летом 2020 года из лиссабонского "Спортинга". В текущем сезоне 27-летний бразилец провел в составе сине-бело-голубых 4 игры и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека действует до июня 2028-го.

