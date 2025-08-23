Матчи Скрыть

Пальцев - о судействе в матчах с "Зенитом": такие пенальти ставят только в Питере

Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев высказался о работе арбитра в матче 6-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:4).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Какой момент стал переломным в игре? Спорный пенальти. Как-то обсуждали уже с Кагермазовым, был фол или нет? Спросите сами. Я думаю, что такие пенальти ставят только в Питере", - цитирует Пальцева "СЭ".

Махачкалинское "Динамо" встречалось с "Зенитом" в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч в Санкт-Петербурге проходил сегодня, 23 августа, и завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 4:0. Первый мяч хозяева поля забили с пенальти, который был назначен на 29-й минуте игры. Напомним, этот одиннадцатиметровый стал уже пятым в пользу петербургской команды в шести турах чемпионата.

