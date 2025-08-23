Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Зенит
4 - 0 4 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
3 - 3 3 3
РостовЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен
КАМАЗ
3 - 1 3 1
УфаЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ЕнисейЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Бернли
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Арсенал
5 - 0 5 0
ЛидсЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Атлетико
1 - 1 1 1
ЭльчеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Рома
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Милан
1 - 2 1 2
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
4 - 1 4 1
ВердерЗавершен
Хайденхайм
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Унион
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Байер
1 - 2 1 2
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
1 - 3 1 3
АугсбургЗавершен
Санкт-Паули
3 - 3 3 3
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
5 - 2 5 2
ПарижЗавершен
Ницца
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен

"Реализация плохая". Карпин прокомментировал разгром "Пари НН"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Пари НН" в 6-м туре РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Динамо"
- Глобально: многое в обороне понравилось, но это так не первую игру. Команда уже выполняет и понимает требования при обороне. Не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот. По атаке: мы забили три гола, но ударов было по воротам больше 20 — реализация плохая. На футболистах давление есть после последних результатов, не хватало спокойствия в некоторых моментах.

Матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным "Динамо" и "Пари НН" завершилась программа игрового дня субботы, 23 августа. Игра проходила в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились нападающий Денис Макаров, хавбек Даниил Фомин и защитник Николас Маричаль. Отметим, это первая разгромная победа бело-голубых под руководством Валерия Карпина.

Таким образом команда Карпина прервала свою безвыигрышную серию, которая достигла трех матчей кряду.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится