- Глобально: многое в обороне понравилось, но это так не первую игру. Команда уже выполняет и понимает требования при обороне. Не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот. По атаке: мы забили три гола, но ударов было по воротам больше 20 — реализация плохая. На футболистах давление есть после последних результатов, не хватало спокойствия в некоторых моментах.
Матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным "Динамо" и "Пари НН" завершилась программа игрового дня субботы, 23 августа. Игра проходила в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились нападающий Денис Макаров, хавбек Даниил Фомин и защитник Николас Маричаль. Отметим, это первая разгромная победа бело-голубых под руководством Валерия Карпина.
Таким образом команда Карпина прервала свою безвыигрышную серию, которая достигла трех матчей кряду.
Источник: "Матч ТВ"
"Реализация плохая". Карпин прокомментировал разгром "Пари НН"
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Пари НН" в 6-м туре РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Динамо"