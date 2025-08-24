Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
15:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
16:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
КельнНе начат
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
16:00
РеннНе начат
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Кириченко объяснил, почему "Ростов" ждет борьба за выживание

Бывший футболист «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался о положении команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"
«Основной фактор — уход ведущих футболистов. Из линии обороны ушёл Осипенко, из полузащиты — Глебов — это лучшие игроки «Ростова». Сейчас эти потери до конца не восполнены. Также не все игроки здоровы. Мохеби только восстановился, Сако много пропускал. Надо отметить, что в обороне молодые ребята. Взять игру с «Рубином» — не могу сказать, что они сильно переиграли «Ростов». Клуб ждут непростые времена. «Ростов» ждёт борьба за выживание. Только это», — заявил Кириченко «Чемпионату».

В новом сезоне РПЛ «Ростов» набрал четыре очка в шести матчах. В Кубке России команда стартовала с двух поражений от «Спартака» (0:2) и «Пари НН» (0:1). Следующий матч подопечные Альбы проведут 27 августа против «Динамо» Махачкала на домашнем стадионе в рамках 3-ого тура Кубка России.

После 6 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице.

