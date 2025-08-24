Кириченко объяснил, почему "Ростов" ждет борьба за выживание

«Основной фактор — уход ведущих футболистов. Из линии обороны ушёл Осипенко, из полузащиты — Глебов — это лучшие игроки «Ростова». Сейчас эти потери до конца не восполнены. Также не все игроки здоровы. Мохеби только восстановился, Сако много пропускал. Надо отметить, что в обороне молодые ребята. Взять игру с «Рубином» — не могу сказать, что они сильно переиграли «Ростов». Клуб ждут непростые времена. «Ростов» ждёт борьба за выживание. Только это», — заявил Кириченко «Чемпионату».
В новом сезоне РПЛ «Ростов» набрал четыре очка в шести матчах. В Кубке России команда стартовала с двух поражений от «Спартака» (0:2) и «Пари НН» (0:1). Следующий матч подопечные Альбы проведут 27 августа против «Динамо» Махачкала на домашнем стадионе в рамках 3-ого тура Кубка России.
После 6 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице.
Бывший футболист «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался о положении команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"