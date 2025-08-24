Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
15:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
16:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
КельнНе начат
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
16:00
РеннНе начат
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Угальде предложили клубам Испании и Франции — источник

Представители нападающего «Спартака» Манфреда Угальде продолжают искать для футболиста новый клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Metaratings Угальде был предложен ряду команд испанской Ла Лиги и французской Лиги 1. Однако возможность перехода осложняется скорым закрытием трансферного окна: во Франции оно завершится 31 августа, а в Испании — 1 сентября.

Руководство «Спартака» готово рассматривать предложения по продаже 23-летнего игрока.

Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» зимой 2024 года, перейдя из «Твенте» за 13 миллионов евро. За это время он сыграл 59 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего нападающего составляет 15 миллионов евро.

