Угальде предложили клубам Испании и Франции — источник

По информации Metaratings Угальде был предложен ряду команд испанской Ла Лиги и французской Лиги 1. Однако возможность перехода осложняется скорым закрытием трансферного окна: во Франции оно завершится 31 августа, а в Испании — 1 сентября.
Руководство «Спартака» готово рассматривать предложения по продаже 23-летнего игрока.
Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» зимой 2024 года, перейдя из «Твенте» за 13 миллионов евро. За это время он сыграл 59 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего нападающего составляет 15 миллионов евро.
Фото: ФК "Спартак"