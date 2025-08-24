Бывший игрок "Ахмата" оценил работу Станислава Черчесова

- Футболисты те же, а игра поменялась. С Черчесовым команды преображаются — так случилось и с "Ахматом". Теперь точно могу сказать, что с "Ахматом" будут считаться, - сказал Семенов "Чемпионату".
Андрей Семенов выступал за грозненский "Ахмат" с 2014 по 2024 год.
Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе этого года. После назначения российского специалиста, грозненцы провели 3 игры в РПЛ, одержав 2 победы и один раз сыграв вничью. Команда идет на 10-м месте с 7 очками.
