— Конечно, мы не можем не держать это в голове. Поэтому некоторые трансферы оформлены в виде арендных соглашений, чтобы у нас была опциональность. Это в том числе из-за будущего лимита, — сказал Бабаев в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 24 августа ЦСКА обыграл дома "Акрон" (3:1). Голами в составе "армейцев" отметились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У гостей отличился Артём Дзюба.
Отметим, что красно-синие последний раз в чемпионате России проиграли "Ростову" (1:2). Серия насчитывает 20 матчей. До установления клубного рекорда остаётся один матч. Он был установлен в 2015 году, когда команду возглавлял Леонид Слуцкий.
Следующий матч команда Челестини сыграет на выезде против "Балтики" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 27 августа. В своей группе ЦСКА располагается на втором месте с четырьмя очками.
Отметим, что этим состав ЦСКА пополнил защитники Жоао Виктор и Рамиро Ди Лусиано, а также полузащитники Лионель Верде, Матеус Алвес и Даниэль Руис.
Гендиректор ЦСКА раскрыл причину арендных трансферов
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал, насколько будущий лимит влияет на трансферную политику клуба.
Фото: ПФК ЦСКА