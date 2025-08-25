Нападающий "Локо" Комличенко: рано сейчас говорить о чемпионстве

— Мы хорошо стартовали, 14 очков в шести турах — нормальный, неплохой результат. Два последних матча выдались непростыми, с "Ростовом" не имели права проигрывать.
— Команде реально бороться за чемпионство?
— Рано сейчас говорить об этом, впереди много матчей, — приводит слова Комличенко "Матч ТВ".
После шести прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Локомотив" набрал 14 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. Последний домашний матч с "Ростовом" железнодорожники сыграли вничью со счетом 3:3. В воскресенье, 31 августа, московская команда примет самарские "Крылья Советов". Начало встречи – в 15:45 по московскому времени.
Фото: ФК "Локомотив"