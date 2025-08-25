Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Нападающий "Локо" Комличенко: рано сейчас говорить о чемпионстве

Нападающий московского "Локомотива" Николай Комличенко оценил результаты команды на старте сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
— Мы хорошо стартовали, 14 очков в шести турах — нормальный, неплохой результат. Два последних матча выдались непростыми, с "Ростовом" не имели права проигрывать.
— Команде реально бороться за чемпионство?
— Рано сейчас говорить об этом, впереди много матчей, — приводит слова Комличенко "Матч ТВ".

После шести прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Локомотив" набрал 14 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. Последний домашний матч с "Ростовом" железнодорожники сыграли вничью со счетом 3:3. В воскресенье, 31 августа, московская команда примет самарские "Крылья Советов". Начало встречи – в 15:45 по московскому времени.

